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Хроника последних дней СССР

Сильный дождь не повлиял на работу систем жизнеобеспечения Москвы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - За ночь в разных районах столицы выпало от 5 до 22 мм осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Наибольшее количество зафиксировано в ЗелАО, на западе и северо-востоке столицы. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что днем в понедельник дождь продолжится, может выпасть еще до 8 мм осадков. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным оценкам, с вечера воскресенья в столице выпало 12 мм осадков (пятая часть месячной нормы).

"Прирост осадков за ночь в городе составил около 20%. Данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ в 6:00", - рассказал представитель метеобюро.

Москва

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