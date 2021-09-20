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Хроника последних дней СССР

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
Архивное фото
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, с вечера воскресенья в столице выпало 12 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в понедельник.

"Прирост осадков за ночь в городе составил около 20%. Данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ в 6:00", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

По прогнозу синоптиков, дожди разной степени интенсивности сохранятся в столичном регионе до середины недели. По разным оценкам, в Москве может выпасть от 50 до 60% месячной нормы осадков.

По информации Гидрометцентра России, сильные продолжительные дожди и усиление северо-восточного ветра в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который движется от берегов Черного моря в центр Европейской России.

Значения средней суточной температуры в первой половине недели в Центральной России, в том числе и Москве, будут отставать от климатической нормы на 3-5 градусов. Такая погода соответствует второй пятидневке октября.

Из-за непогоды в Москве действует повышенный, "желтый" уровень опасности.

До 6:00 вторника в столице сохраняется вероятность ветра с порывами до 18 м/с, до 21:00 - дождей, местами сильных.

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