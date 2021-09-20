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Хроника последних дней СССР

Пьяный житель Москвы протаранил семь машин, пытаясь припарковаться

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нетрезвый автомобилист столкнулся с семью машинами, пытаясь припарковаться во дворе столичного района Печатники, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 7 утра во дворе дома 13 на улице Гурьянова.

В отношении 27-летнего нарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

"Всем тем получившим материальный ущерб, кто находился на месте происшествия, выданы необходимые документы для обращения в страховые компании. Тем, кого на месте аварии не было, необходимо обратиться в Госавтоинспекцию по Юго-Восточному административному округу по адресу: улица Полбина, дом 25", - добавили в пресс-службе.

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