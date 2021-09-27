Пьяный автомобилист сбил пятерых подростков в иркутском Усть-Куте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Усть-Куте (Иркутская область) разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали пятеро подростков-пешеходов, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Установлено, что на одной из улиц города 60-летний водитель Toyota Succeed сбил пятерых подростков, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.

"В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейскими ведется проверка.

Инцидент произошел в минувшую субботу, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МВД.

Прокуратура региона сообщила, что по факту происшествия организована проверка соблюдения законодательства в сфере соблюдения правил дорожного движения, мер личной безопасности, а также при содержании и эксплуатации улично-дорожной сети города.