Сделки с жильем в Москве установили семилетний рекорд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в январе-августе число переходов прав на жилье превысило максимум за последние семь лет - 107 258 сделок купли-продажи (мены), подсчитали в столичном Росреестре.

Только в 2014 году за первые восемь месяцев было зафиксировано больше таких сделок - 109 930, напомнил руководитель управления Игорь Майданов.

В январе-августе 2020 года была зарегистрирована 77 891 такая сделка (рост на 38%), в 2019 году - 95 312 (рост на 12%).

Только в августе в городе было зарегистрировано 13 969 договоров мены жилья. Это почти на 4% больше, чем было в июле.

"При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется незначительное снижение числа сделок на вторичном рынке жилой недвижимости - на 726 договоров меньше", - добавил Майданов.