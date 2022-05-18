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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Число ипотечных сделок снизилось почти на 40% в Москве за год

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В апреле в Москве число зарегистрированных ипотечных сделок снизилось на 38,3% за год, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Там зарегистрировали за месяц 7 997 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 35,2% меньше, чем в марте (12 341).

"В годовом выражении число заявителей с жилищными кредитами снизилось на 38,3%, в апреле 2021 года Росреестр оформил 12 951 сделку", - говорится в сообщении.

Показатель стал минимальным с января 2021 года, когда было зарегистрировано 5 948 ипотечных сделок в Москве. Самые низкие значения по количеству ипотек фиксировались в 2020 году во время действия ограничительных мер из-за пандемии.

Глава Росреестра Игорь Майданов считает нынешнее снижение закономерным после пересмотра условий льготного ипотечного кредитования и на фоне рекордных показателей 2021 года.

"В первой половине апреля на регистрацию в основном поступали заявления по ранее одобренным кредитам", - отметил он через пресс-службу. К концу апреля, по его словам, ипотечные сделки оформлялись на новых условиях, а рынок испытывал дополнительное давление роста инфляции, мартовского падения рубля и увеличения ключевой ставки Банка России в феврале. Майданов уточнил, что новые антикризисные меры, а также снижение ключевой ставки в конце апреля еще не успели отобразиться в статистике.

За первые четыре месяца 2022 года в Москве оформили 39 529 договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель вырос всего на 0,1% за год и на 43,8% - за два года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о "провале" ипотечного рынка в апреле, несмотря на меры поддержки.

Москва Росреестр Игорь Майданов Марат Хуснуллин
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