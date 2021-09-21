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Хроника последних дней СССР

В Москве ночью загорелся электробус

Компания-производитель предполагает, что в приборной панели произошло короткое замыкание

В Москве ночью загорелся электробус
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на вторник на дублере Дмитровского шоссе у дома № 157 (строение 4) загорелся электробус 2018 года выпуска, сообщил Департамент транспорта. Машина направлялась в парк, пассажиров в ней не было.

"Это первый случай за все три года эксплуатации техники", - отметили в департаменте.

По информации чиновников, водитель был должным образом обучен работать на электробусе, он вовремя обесточил батарейные блоки.

Машина была застрахована. Город ее приобрел по контракту жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика - "КАМАЗа", а также полное участие в разборе причин.

Руководство "Мосгортранса" инициировало служебное расследование случившегося, в котором примут участие представители "КАМАЗа".

В компании-производителе предполагают, что, скорее всего, пожар начался из-за короткого замыкания проводки в приборной панели водителя. "Человеческий фактор пока не исключается", - отметили в департаменте.

Москва Мосгортранс Дептранс Камаз

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