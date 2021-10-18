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Второй за месяц технический инцидент с электробусом произошел в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Задымление электробуса произошло днем в понедельник у дома 60 на Дмитровском шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Задымление было ликвидировано водителем, электробус ехал без пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации департамента, причины происшествия будут устанавливаться совместно с производителем техники – ПАО "КАМАЗ". Машина обслуживалась по контракту жизненного цикла.

Это второй за месяц технический инцидент с электробусом в столице за последний месяц. Ранее сообщалось, что 21 сентября загорелся электробус 2018 года выпуска на дублере Дмитровского шоссе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя.

Москва

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