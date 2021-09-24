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Хроника последних дней СССР

Мэрия Москвы уточнит правила введения безопасных зон на дорогах у школ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - До конца 2021 года власти Москвы подготовят новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Он рассчитывает, что новые правила помогут "радикально снизить вероятность дорожных инцидентов".

Он напомнил, что чиновники мэрии каждый год вместе с представителям ГИБДД анализируют пешеходные маршруты детей и составляют рекомендации, как сделать их более безопасными, например, где установить "лежачего полицейского" или островок безопасности, снизить разрешенную скорость движения или организовать новый пешеходный переход.

В последние годы рядом со школами организуют контрастное освещение переходов, что помогает водителям вовремя увидеть пешеходов даже в темное время суток, продолжил мэр.

Также власти продолжают работу по разъяснению школьника правил безопасного поведения на дорогах и до конца года разработают единую образовательную программу, которую введут во всех школах, пообещал мэр.

"Недавние исследования показали (да вы и сами это видите каждый день), что 72% старшеклассников по дороге в школу используют смартфон: слушают музыку или сидят в сети. Конечно, так идти веселее, но, к сожалению, чревато огромной опасностью на дороге. Необходимо, не уставая, объяснять детям, что при переходе через улицу использовать смартфон ни в коем случае нельзя", - написал он.

Собянин отметил, что за последние десять лет получилось добиться снижения детской смертности и травматизма на дорогах: число погибших в ДТП детей снизилось в 4 раза, а число пострадавших сократилось на 40%. Он назвал Москву самым безопасным регионом в плане дорожного травматизма.

Москва ГИБДД Сергей Собянин

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