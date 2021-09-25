Правительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 74 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии получат 34 региона. "Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что к строительству школ планируется привлекать не только средства из федерального бюджета, но и из регионального, а также к работе планируется привлекать инвесторов.

По информации пресс-службы, первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 - начале 2022 года.

В правительстве добавили, что работа ведется по поручению президента РФ.