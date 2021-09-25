Поиск
Хроника последних дней СССР

Правительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 74 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии получат 34 региона. "Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что к строительству школ планируется привлекать не только средства из федерального бюджета, но и из регионального, а также к работе планируется привлекать инвесторов.

По информации пресс-службы, первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 - начале 2022 года.

В правительстве добавили, что работа ведется по поручению президента РФ.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Три поселка в Сочи затопили ливневые дожди

Что случилось этой ночью: суббота, 25 сентября

Задержаны еще двое участников банды Басаева

Задержаны еще двое участников банды Басаева

Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области унес жизнь одного человека

Ответственность для такси-сервисов перед пассажирами могут ввести с весны 2023 г.

Пандемия коронавируса

Почти половина обучающихся в РФ иностранных студентов не может въехать в страну

Почти половина обучающихся в РФ иностранных студентов не может въехать в страну
Пандемия коронавируса

Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Мандат кировского губернатора в Думе передан Марии Бутиной

"НОВАТЭК" пообещал арестованному в США Марку Джетвею всю необходимую поддержку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');