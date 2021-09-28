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Подарки привитым пенсионерам в Москве будут выдавать до конца года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пожилых граждан продлен до конца текущего года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. Отмечается, что программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Получить набор могут граждане старше 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации или ревакцинированные в данный период. В состав набора входят: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, биологически активная добавка "Омега 3", витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, а также антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Как уточняет пресс-служба, с начала проведения акции подарочные наборы получили более 180 тыс. пожилых граждан.

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