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Московские врачи будут получать доплаты за вакцинацию от COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы назначила стимулирующие выплаты медикам за вакцинацию граждан от коронавируса. Такое постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Доплаты получат те, кто привлечет граждан к вакцинации или ревакцинации сверх установленного плана, уточняется в сообщении.

За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет доплата составит 200 рублей, за привитого в возрасте старше 60 лет - 400 рублей.

Перечень медицинских организаций, которых затронет постановление, утвердит Департамент здравоохранения.

"Предусмотреть в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, участвующим в проведении вакцинации и ревакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Депздрав

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