Лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря в Москве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве спасатели МЧС ловят пробравшуюся на территорию Сретенского монастыря лису, сообщили "Интерфаксу" в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "Пожарно-спасательного центра", - сообщили в ведомстве.

Сейчас спасатели пытаются поймать животное, пока им это не удалось.