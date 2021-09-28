Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря в Москве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве спасатели МЧС ловят пробравшуюся на территорию Сретенского монастыря лису, сообщили "Интерфаксу" в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "Пожарно-спасательного центра", - сообщили в ведомстве.

Сейчас спасатели пытаются поймать животное, пока им это не удалось.

Москва РПЦ

Новости

Полиция пришла в приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова

Полиция пришла в приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова

ТЦ "Атриум" грозит временное закрытие из-за нарушения масочного режима

ТЦ "Атриум" грозит временное закрытие из-за нарушения масочного режима

Суд зарегистрировал первый иск об отмене итогов электронного голосования в Москве

Суд зарегистрировал первый иск об отмене итогов электронного голосования в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Московская акция КПРФ завершилась без задержаний

Полиция насчитала около 400 человек на акции КПРФ в Москве

Полиция насчитала около 400 человек на акции КПРФ в Москве

Удальцов получил 10 суток ареста за организацию несогласованной акции

В центре Москвы усилили меры безопасности из-за возможной акции КПРФ

Группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему ДЭГ Москвы

Шестеро в Москве получили прокурорские предостережения из-за акции 25 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');