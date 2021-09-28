Что произошло за день: вторник, 28 сентября

Полиция в приемной вице-спикера Госдумы, новый максимум по числу умерших от COVID в России, очередное дело против Навального и его соратников

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром во вторник полиция пришла в приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находились юристы КПРФ с документами для подачи исков по итогам электронного голосования. Позднее в партии сообщили, что юристам предложили проследовать в ОВД. В итоге в КПРФ заявили о решении подать иски в среду.

- В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки. Скончались 852 пациента. В целом по России коронавирусом заразились еще 21 559 человек, из них в Москве - 2 541. Регионы начинают прибегать к ограничениям, в частности, Пермский край введет QR-коды для посещения мероприятий, а в Удмуртии ограничат работу фуд-кортов и предприятий общепита.

- Алексей Навальный и его соратники стали фигурантами дела об экстремистском сообществе. Самому оппозиционеру, а также Леониду Волкову и Ивану Жданову вменяется создание экстремистского сообщества и руководство им, а Любови Соболь, Руслану Шаведдинову и другим - участие в сообществе.

- Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока", однако сейчас отопительный сезон только начинается.

- Пропавшего на Урале солдата нашли мертвым в лесу рядом с воинской частью. Он погиб от удара током после того, как попытался залезть на опору линии электропередачи. Его оружие удалось обнаружить.

- Лиса забежала на территорию Сретенского монастыря Москвы. В течение дня ее не смогли поймать ни служители обители, ни спасатели.