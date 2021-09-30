Линии МЦД свяжут между собой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более десятка транспортно-пересадочных узлов свяжут четыре линии Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня диаметры не связаны между собой, но уже в ближайшие годы мы эту задачу решим. Продолжаем создавать транспортный каркас", - сказал Ликсутов, его слова привели на портале мэра и правительства Москвы в четверг.

Вице-мэр добавил, что в городе ведутся масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Их цель - запуск третьей и четвертой линий МЦД, а также связь всех диаметров в единую сеть.

"С запуском МЦД-3 и МЦД-4 будет создано 12 транспортно-пересадочных узлов, которые позволят пассажирам пересаживаться между направлениями первых четырех Московских центральных диаметров", - отмечают в сообщении.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров.