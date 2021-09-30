Пятеро сторонников ИГ получили до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро участников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) приговорены к длительным срокам заключения за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в Москве, сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации") и п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК России суд приговорил Алибекова к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей каждому, Шахмедова к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы", - сообщили в ФСБ.

Как уточнили в спецслужбе, приговор Второго западного окружного военного суда вступил в законную силу.

Следствием и судом было установлено, что осужденные под руководством эмиссара ИГ "создали на территории московского региона законспирированное сообщество с целью совершения террористических актов путем подрыва зданий полиции и образовательного учреждения" в столице.

После совершения терактов они планировали выехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур, добавили в ЦОС.