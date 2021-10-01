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ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Кабардино-Балкарии, по указанию боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Исламское государство" (ИГ) готовившего теракт в отношении силовиков в Черкесске - столице Карачаево-Черкесии.

Задержанный - гражданин 2001 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, у задержанного изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в его телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения.

"В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания в инкриминируемых преступлениях", - подчеркнули в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

ФСБ Черкесск Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария

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