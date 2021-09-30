Во "Внуково" иностранец сбежал из-под конвоя перед депортацией

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту "Внуково" из-под конвоя сбежал иностранец, которого должны были депортировать, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Полиция ищет его самого и сообщника, который увез его на машине.

В аэропорт для депортации привезли двух иностранцев. Один из них внезапно прыгнул на пассажирское сидение автомобиля, стоявшего неподалеку.

"Водитель, резко увеличив скорость, покинул территорию аэропорта. При этом он совершил наезд и протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося предотвратить противоправные действия. На требования остановиться не реагировал", - говорится в пресс-релизе.

Полицейскому оказали медицинскую помощь.

Для поиска сбежавшего объявлен план "Перехват". В полиции уточнили, что он был ранее судим. В московском главке СК сказали, что иностранцев должны были выслать в Армению.

По факту возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК).