Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, который скрылся из аэропорта Внуково перед депортацией.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, иностранный гражданин уже депортирован из Российской Федерации.

По данным полиции, 30 сентября гражданин Грузии, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково. Мужчина запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля и уехал на нем. При этом автомобиль протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося остановить злоумышленника. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила журналистам, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).