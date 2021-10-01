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Почти 90 офисов МФЦ смогут зарегистрировать брак москвичей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Жители столицы смогут пожениться в 87 офисах "Мои документы", сообщила в пятницу утром заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С конца мая этого года в 47 офисах "Мои документы" москвичи могут получить ряд услуг ЗАГС, среди которых регистрация брака в неторжественной обстановке, выдача повторных свидетельств и справок. (...) Поэтому мы приняли решение увеличить число центров, где можно получить эти услуги, - теперь их 87", - сообщила заммэра Ракова.

Отмечается, что также в 87 центрах госуслуг москвичи смогут расторгнуть брак, внести исправления в свидетельство о рождении и получить ряд других услуг.

Москва Анастасия Ракова

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