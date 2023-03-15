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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Московские МФЦ в мае начнут выдавать справку об отсутствии госрегистрации брака

В апреле МФЦ смогут выдавать разрешения на сделки с имуществом и деньгами подопечных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве центры госуслуг "Мои документы" скоро начнут предоставлять новые услуги в сфере опеки, а также регистрации актов гражданского состояния, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 апреля МФЦ будут получат право предоставлять две наиболее востребованных услуг службы опеки - выдаче разрешений на сделки с имуществом и разрешений распоряжаться деньгами на счетах подопечных - несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. В пресс-службе отметили, что разрешить такие действия в 2022 году опекуны в регионе просили 15 тысяч раз.

Предполагается, что принимать заявления на эти разрешения будут восьми флагманских офисах и центре госуслуг поселения Сосенское.

В мае 2023 года будет запущена услуга по выдаче справки об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака.

15 марта мэр столицы Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в Западном административном округе. Центр в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице стал восьмым окружным флагманом, открытым в столице. Мэр напомнил, что всего в городе было создано 137 центров "Мои документы", объединяя отдельны кабинеты по оказанию услуг горожанам.

"За последний год количество услуг увеличилось более чем на 60% - со 180 до 280 услуг, и это, конечно, центры, где можно получить практически все мыслимые услуги", - добавил Собянин.

Он также отметил, что в центрах "Мои документы" сформировался коллектив, который оказывает "добросовестную услугу для граждан". "Коллектив, который постоянно совершенствуется и открыт для тех, кто приходит сюда с различными проблемами и документами, помогает им, оказывая душевный и искренний сервис. Огромное всем спасибо, ну, а коллективу кунцевского МФЦ флагманского - с новосельем. Население Кунцевского района получило хорошую услугу, хорошее помещение для получения всех необходимых услуг", - заключил Собянин.

МФЦ ЗАО размещен на втором и третьем этажах торгово-развлекательного центра "Кунцево Плаза" по адресу: Ярцевская улица, д. 19 - в пешей доступности от станции метро "Молодежная". Для обслуживания клиентов открыто 90 окон приема. Часы работы - ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Ранее аналогичные центры были открыты в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити" в "Москва-Сити"), ЮЗАО (ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте), ЮАО (ТРЦ "Columbus" на Кировоградской улице), ВАО (ТРЦ "Щелковский" на Щелковском шоссе), ЮВАО (ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте), САО (ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе) и СЗАО (ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской улице).

Москва Мои документы МФЦ ЗАО Сергей Собянин Кунцево Плаза
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