Безбарьерную оплату внедрят на Северном дублере Кутузовского проспекта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На Северном дублере Кутузовского проспекта в Москве будут взимать плату безбарьерно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Проект создания Северного дублера Кутузовского проспекта – самое крупное концессионное соглашение Москвы как по финансовым вложениям – инвестиции превышают 50 миллиардов рублей, так и по своим масштабам. Дорога будет представлять собой десятикилометровую магистраль с системой Free Flow – свободный поток. На трассе не будет традиционных пунктов взимания платы, стоимость проезда спишется автоматически со счета владельца", - сказал глава департамента Александр Прохоров.

Благодаря такой системе перед пунктами оплаты не будет пробок, что также позволит минимизировать выбросы выхлопных газов от ожидающих своей очереди автомобилей, уточнил он. Безбарьерная система оплаты проезда будет организована с помощью 88 камер, 28 из которых – купольные поворотные.

Изначально проект предполагал создание традиционных пунктов оплаты проезда транспондерами или передачей денег оператору. Однако для этого было бы необходимо расширить дорогу с 6 до 24 полос в районе станции метро "Славянский бульвар", что потребовало бы вырубки деревьев. Правительство Москвы предложило инвестору внедрить на дублере безбарьерную систему оплаты проезда Free Flow – как на недавно открытой ЦКАД. Эта технология избавляет от необходимости в несколько раз расширять полотно дороги, что, в свою очередь, позволяет решить волнующий многих москвичей вопрос сохранения сотни зеленых насаждений.

Концессионное соглашение по созданию первой скоростной платной автодороги в черте города заключено в 2014 году. Дублер, начинающийся у "Москва-Сити" возле МКАДа, будет примыкать к Северному обходу Одинцово, образуя единую скоростную магистраль.

На объекте активно строятся эстакады и мосты, съезды и тоннель. Кроме этого, инвестор выполняет замену старых инженерных коммуникаций, которые проложены на местах строительства. Полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году.