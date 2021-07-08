В Подмосковье открыли финальный участок ЦКАД

Теперь движение запущено по всей автотрассе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В четверг открыли движение по участкам платной Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. С их вводом движение теперь запущено по всей протяженности нового автодорожного кольца.

Запущено движение по 25-километровому участку первого пускового комплекса (ЦКАД-1) от Калужского до Симферопольского шоссе, а также по двум дорожным развязкам: на пересечении четвертого пускового комплекса (ЦКАД-4) и трассы М-5, на пересечении пятого пускового комплекса (ЦКАД-5) с трассой М-10.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия, он разрешил начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. В церемонии запуска движения также приняли участие вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Если бы с самого начала, сразу осваивали прилегающую к дороге территорию, было бы более эффективно", - отметил Путин, выслушав доклады чиновников и мэра Москвы Сергея Собянина, отчитавшегося о строительстве ЦКАД по аудиосвязи.

"Разрешаю", - скомандовал президент в ответ на просьбу открыть движение по ЦКАД.

ЦКАД-1 проходит по территории городских округов Подольск и Домодедово, а также Новой Москвы. На этом этапе построены 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады. Исполнитель долгосрочного инвестиционного соглашения по строительству первого этапа ЦКАД – АО "Крокус Интернэшнл" Араса Агаларова. Стоимость – 62,6 млрд руб. (54,8 млрд руб. госфинансирования, 7,4 млрд руб. частных инвестиций).

Остальные этапы ЦКАД уже были пущены ранее. Строительство дороги шло с задержками. Оно началось в 2014 году, и первоначально ЦКАД планировалось ввести уже в 2018 году.

Общая протяженность новой платной трассы составляет 336,5 км, в том числе 288 км нового строительства и 48,5 км реконструированных участков.

Стоимость проезда

Проезд по ЦКАД без транспондера для легкового автомобиля стоит в среднем 5 руб. за 1 км пути, для грузовика – от 7,2 руб. до 15,7 руб. Использование транспондера дает скидку в размере от 15% до 50% в зависимости от протяженности маршрута.

Общая стоимость проекта, по данным "Автодора" составила 341,2 млрд руб., из которых за счет средств ФНБ профинансировано 150 млрд руб., за счет средств инвесторов – 94,7 млрд руб. Возврат привлеченных средств планируется обеспечить за счет доходов от сбора платы за проезд. В финансировании строительства ЦКАД приняли участие "Сбербанк", "Газпромбанк", Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ и РФПИ.

ЦКАД должен разгрузить МКАД и дороги Подмосковья

Основное назначение нового автодорожного кольца – разгрузить МКАД и улично-дорожную сеть Подмосковья, приняв на себя поток транзитного транспорта. Со вводом ЦКАДа в эксплуатацию власти Москвы уже ввели ограничения для транзитного автотранспорта. С начала весны грузовики массой более 12 тонн обязаны получать дневные и ночные пропуска для въезда на МКАД и городские дороги. С июля дневные пропуска обязаны получать и грузовые автомобили от 3,5 тонн.

ЦКАД-3

Как сообщалось, третий пусковой комплекс (ЦКАД-3; концессионер – ООО "АСК", генподрядчик – АО "ДСК "Автобан") протяженностью 105,9 км "поехал" в ноябре 2020 г. Этот этап проходит по территории севера и северо-востока Подмосковья, соединяет трассы М-11 "Нева" и М-7 "Волга". Он является частью международного автотранспортного коридора "Европа - Западный Китай", который должен полностью заработать в 2024 году с запуском строящейся трассы М-12 от Москвы до Казани. Финальная стоимость третьего участка, который стал самым протяженным в составе нового кольца вокруг Москвы (105,9 км), по данным "Автодора", составила 100,8 млрд рублей (59,5 млрд руб. бюджетных средств и 41,3 млрд руб частных инвестиций). При этом стоимость строительства по концессионному соглашению "Автодора" с ООО "Автодорожная строительная корпорация" (АСК) на этапе его заключения в 2016 году составляла 81,4 млрд руб. (42,2 млрд руб. из бюджета, 39,2 млрд руб. - привлеченные средства).

ЦКАД-4

Запущенный ранее ЦКАД-4 соединяет трассы М-7 "Волга" и М-4 "Дон". Четырехполосная дорога высшей технической категории проходит по юго-востоку Подмосковья: городским округам Электросталь, Домодедово, а также по Богородскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому и Раменскому городским округам. Здесь 6 транспортных развязок, более 70 путепроводов, эстакад и мостов общей протяженностью 7,5 км. Концессионер строительства ЦКАД-4 - ООО "Юго-восточная магистраль" (ООО "ЮВМ"), генподрядчик - ООО "Концессионная строительная компания №1" (ООО "КСК №1, входит в АО "ДСК "Автобан"). Стоимость этапа - 105,2 млрд руб. (64,6 млрд руб. госфинансирования, 40,6 млрд руб. частных инвестиций).

ЦКАД-5

ЦКАД-5 идет по городским округам Истра, Солнечногорск, а также Наро-Фоминскому и Одинцовскому городским округам. В состав пускового комплекса входит участок нового строительства, а также реконструкция существующей дороги А-107 "Московское малое кольцо". На пятом этапе построено 6 транспортных развязок, 8 мостов, 12 путепроводов и 5 пешеходных переходов в разных уровнях. Это единственный бесплатный этап нового кольца. Стоимость строительства – 52,1 млрд руб. (46,8 млрд руб. госфинансирования, 5,3 млрд руб. – частные инвестиции). Исполнитель строительства по долгосрочному инвестиционному соглашению - ООО "Кольцевая Магистраль" при участии ООО "ИФСК "АРКС".

На 8-километровом участке ЦКАД, соединяющем третий и пятый этапы дороги, располагается несколько искусственных сооружений: мост через реку Клязьма длиной почти 50 м, 2 транспортные развязки, 4 путепровода, пять локальных очистных сооружений, 14 тыс. м квадратных шумозащитных экранов. Подрядчик строительства этапа – АО "ДСК "Автобан", стоимость, по данным "Автодора", составила 5,8 млрд руб.

На ЦКАДе организована система безбарьерной оплаты проезда "свободный поток" (free flow), обслуживать которую по заказу ООО "Единый оператор" (ранее - ООО "Единый оператор ЦКАД") будет ООО "Казань-Телематика", выигравшее в 2019 году конкурсы на создание и обслуживание системы на 6,5 млрд руб.