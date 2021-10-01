Диагностику когнитивных заболеваний можно пройти в метро Москвы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Зоны, в которых можно пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний, открылись в пятницу на четырех станциях московского метро, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Тестирование бесплатное и подходит для людей любого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие зоны заработали на "Курской", "Маяковский", "Тургеневской" и "Киевской".

Тестирование будут проводить в метро в выходные - до 3 октября.

Проект подготовлен благотворительным фондом "Память поколений" и ВОД "Волонтеры-медики".