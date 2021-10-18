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В московском метро усилили контроль за ношением масок

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В московском общественном транспорте увеличили число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима и усилили проверки в вагонах метро, сообщила телеканалу "Россия-24" замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

По ее словам, теперь каждый день за ношением масок в транспорте следят около 500 контролеров. Неделю назад их было около 400.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Москве пятый день держится выше 6000 случаев.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране
Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Организатор перевозок

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