В московском метро усилили контроль за ношением масок

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В московском общественном транспорте увеличили число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима и усилили проверки в вагонах метро, сообщила телеканалу "Россия-24" замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

По ее словам, теперь каждый день за ношением масок в транспорте следят около 500 контролеров. Неделю назад их было около 400.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Москве пятый день держится выше 6000 случаев.