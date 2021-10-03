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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Второй подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рекордно высокое атмосферное давление сохраняется в Москве, сообщается на сайте "Метеоновости" в воскресенье.

"Ровно в полночь его (атмосферного давления - ИФ) значение составляло 1016.1 гПа (762.1 мм рт.ст.)", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, это выше экстремума 3 октября 1988 года - 1015.6 гПа (761,3 мм рт. ст.).

Как подчеркивается в сообщении, "в течение дня атмосферное давление благодаря господству антициклона, продолжит расти, в 10:00 его значение уже достигло 1016.6 гПа (762,5 мм рт.ст.)".

Это второй подряд рекорд давления в октябре, в субботу был побит максимум дня, установленный в 1975 году.

Москва

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