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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Четвертый подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мощный антициклон четвертые сутки подряд удерживает атмосферное давление в столичном регионе на рекордно высоком уровне, сообщается на сайте "Метеоновости" во вторник.

"С аномально высокого давления начался и сегодняшний день. Его значение в первом часу ночи составило 1020.4 гПа (765,36 мм рт.ст.), что уже выше заветной планки в 1017,5 гПа (763,18 мм рт.ст.), установленной в 2010 году", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, атмосферное давление продолжает расти, к 10:00 вторника оно повысилось до 1021.8 гПа (766,6 мм рт.ст.).

Ранее сообщалось, что в субботу, воскресенье и понедельник Москва побила рекорды атмосферного давления дня, установленные в 1975, 1988 и 1942 годах.

Метеорологи и врачи отмечают, что метеочувствительные люди на фоне аномально высокого давления могут ощущать слабость, внезапные скачки артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах, приступы мигрени.

Москва

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