Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Круизный теплоход снялся с мели на канале имени Москвы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" удалось снять с мели в Подмосковье, сообщает в субботу ФГБУ "Канал имени Москвы".

Как отмечается в сообщении на сайте учреждения, корабль "стоит на якорях в Татищевском уширении у левой кромки, ожидает комиссию, судоходству не мешает".

По данным ФГБУ, об инциденте с пассажирским теплоходом "Константин Коротков", следовавшем из Москвы в Нижний Новгород, стало известно в 06:40 субботы, после расхождения на 122,9 км с теплоходом "Тольятти" он навалился на правый берег канала имени Москвы, перекрыв судовой ход.

Отмечается, что в момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сам теплоход не получил значительных повреждений и пробоин.

Расследование происшествия ведет Ространснадзор.

"Константин Коротков" - теплоход проекта 301, длина 125 м, ширина 16,7 м. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 годах. Владелец - ООО "ВодоходЪ".

Ранее о круизном теплоходе, севшем на мель в канале имени Москвы на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Подмосковье Константин Коротков

Новости по теме

Новости

Избившим мужчину в московском метро предъявили обвинение

Ирина Апексимова объявила о воссоединении Театра на Таганке

В Москве арестовали бывшего вице-президента компании "ПИК" Лефеля

В Москве арестовали бывшего вице-президента компании "ПИК" Лефеля

Октябрь в Москве может войти в топ-3 самых сухих за всю историю метеонаблюдений

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени

В Москве прошла самая холодная ночь с начала осени

Суд арестовал супруга экс-замминистра просвещения РФ Раковой

Законопроект об увеличении штрафов за нарушение водителями тишины направлен в кабмин

Мосгордума решила перейти на удаленный формат работы

Мосгордума решила перейти на удаленный формат работы
Пандемия коронавируса

В Москве с начала года завели 75 уголовных дел о сбыте фиктивных COVID-справок

Четвертый подряд рекорд атмосферного давления побит в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });