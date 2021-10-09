Круизный теплоход снялся с мели на канале имени Москвы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" удалось снять с мели в Подмосковье, сообщает в субботу ФГБУ "Канал имени Москвы".

Как отмечается в сообщении на сайте учреждения, корабль "стоит на якорях в Татищевском уширении у левой кромки, ожидает комиссию, судоходству не мешает".

По данным ФГБУ, об инциденте с пассажирским теплоходом "Константин Коротков", следовавшем из Москвы в Нижний Новгород, стало известно в 06:40 субботы, после расхождения на 122,9 км с теплоходом "Тольятти" он навалился на правый берег канала имени Москвы, перекрыв судовой ход.

Отмечается, что в момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сам теплоход не получил значительных повреждений и пробоин.

Расследование происшествия ведет Ространснадзор.

"Константин Коротков" - теплоход проекта 301, длина 125 м, ширина 16,7 м. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 годах. Владелец - ООО "ВодоходЪ".

Ранее о круизном теплоходе, севшем на мель в канале имени Москвы на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.