Круизный теплоход сел на мель в канале имени Москвы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Четырехпалубный круизный теплоход "Константин Коротков" сел на мель в канале имени Москвы на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Теплоход сел на мель в канале имени Москвы, заблокировав судоходное движение. В настоящее время теплоход убирают с мели специальные службы. Судно ждет сигнала на убытие в пункт назначения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.