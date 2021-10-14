Прожиточный минимум в Москве на 2022 год увеличат до 18 721 рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице на 2022 год.

Документ опубликован в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год: в расчете на душу населения - 18 714 рублей; для трудоспособного населения - 21 371 рубль; - для пенсионеров - 14 009 рублей, - для детей - 16 174 рубля", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

В 2021 году прожиточный минимум на душу населения в Москве установлен в расчете на душу населения - 18 029 рублей; для трудоспособного населения - 20 589 рублей; для пенсионеров - 13 496 рублей; для детей - 15 582 рубля.