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Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ на 2022 год.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с января 2022 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, пенсионеров – 10 277 рублей, детей – 11 592 рубля", - говорится в документе.

Это постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Михаил Мишустин

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