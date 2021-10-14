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Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве на будущей неделе, в ночь с понедельника на вторник, может выпасть первый снег, но он будет недолговечный - снежинки будут сразу таять, причем отрицательная температура воздуха прогнозируется уже в ночь на ближайшее воскресенье, 17 октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже прогнозируются отрицательные температуры - в ночь на воскресенье, в ночь на понедельник и в ночь на вторник. И в ночь на вторник от 2 до 3 градусов. В этой ситуации, когда ветер будет уже не юго-восточный, как сейчас, а западный - северо-западный, в принципе возможны снежинки. (...) В данном случае в начале следующей недели, в понедельник и вторник, снежинки возможны в воздухе, но и только. Если они и будут формироваться, то они будут таять", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что снег, который всегда "вызывает такой ажиотаж", в октябре - типичное явление. "Изредка бывает временный снежный покров на несколько часов, даже на день, но и только", - подчеркнул он.

"Снег вполне вероятен, снежинки появятся, но это такой эффект... он ни к чему не приведет. Он появится, он сразу растает. От этих снежинок в прямом и в переносном смысле ни тепло, ни холодно", - добавил метеоролог.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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