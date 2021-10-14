Вильфанд посоветовал москвичам забыть о солнце до конца недели

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Облачная и дождливая погода останутся в столичном регионе до конца этой недели, при этом интенсивность осадков после двух дождливых дней станет ниже, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца этой недели можно вполне забыть о солнце, потому что выход южного циклона обуславливает и давление, на несколько миллиметров ниже нормы, но по отношению к тому очень высокому давлению, которое было в начале недели, (оно - ИФ) сразу на 25-30 мм ниже, (эти факторы - ИФ) приведут к облачности и осадкам", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что облачность привела к тому, что дневная температура воздуха стала существенно ниже, чем была в начале недели, когда на улице было 14-16 градусов тепла. Завтра, по прогнозам метеорологов, ожидается около 10 градусов тепла. При этом, из-за облачности не происходит сильного понижения ночной температуры, "суточный ход температуры совсем небольшой", отметил эксперт.

"Но постепенно, уже к выходным, будет изменение циркуляции (воздуха) и ночные температуры постепенно будут понижаться до 1-5 градусов, и дневные тоже до 5-8 градусов", - добавил он.

Несмотря на понижение температуры, Вильфанд уточнил, что среднесуточные температуры в ближайшие дни будут выше нормы примерно на 2-3 градуса. "Но за счет повышенной влажности воздуха и порывов ветра, который и сегодня, и в пятницу, и субботу, и воскресенье будет до 15-20 метров в секунду, вот это сочетание создает такой эффект, который приводит к тому (...) что будет казаться, что намного холоднее, не 7-10 градусов, а градуса 2-3", - отметил он.

При этом Вильфанд подчеркнул, что после двух дождливых дней, которые прогнозируются сегодня и завтра, интенсивность осадков станет ниже.