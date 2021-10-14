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Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin
Церемония вручения звезд "Мишлен" ресторанам и шеф-поварам Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin, награду получили девять ресторанов столицы, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Две звёзды получили рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden.

Одну звезду вручили ресторанам "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White rabbit, Biologie, "Сахалин" и "Савва".

Путеводитель Michelin - один из наиболее известных и влиятельных гастрономических рейтингов мира, который выпускается с 1900 года.

Москва Michelin

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