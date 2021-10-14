Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin, награду получили девять ресторанов столицы, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Две звёзды получили рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden.
Одну звезду вручили ресторанам "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White rabbit, Biologie, "Сахалин" и "Савва".
Путеводитель Michelin - один из наиболее известных и влиятельных гастрономических рейтингов мира, который выпускается с 1900 года.