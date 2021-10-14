В Ростуризме сочли, что гид Michelin привлечет в Москву больше обеспеченных туристов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Появление в Москве ресторанов со звездами Michelin привлечет в российскую столицу и в страну в целом больше обеспеченных туристов и повысит экспорт туристических услуг, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Появление московских ресторанов в гиде Michelin, начиная с 2022 года, безусловно, станет импульсом в развитии туризма и гастротуризма в России. Но помимо развития ресторанной индустрии и индустрии гостеприимства для нас это еще очень важное имиджевое событие. Тот факт, что у нас появляются рестораны Michelin, является еще одним индикатором того, что мы на самом высоком уровне готовы принимать самых взыскательных гостей со всего мира", - сказала она на пресс-конференции перед церемонией присуждения звезд Michelin столичным ресторанам.

Как отметила Догузова, эксперты Michelin исторически не просто выбирают рестораны и присуждают им звезды, они формируют современную ресторанную культуру в стране и создают очень высокую планку и высокий стандарт качества, который не может не сказаться на развитии индустрии гостеприимства, в том числе и в России.

"У нас одна из главных задач на 10 лет - увеличение экспорта туристических услуг в два раза. В 2019 году иностранцы потратили $11,5 млрд, у нас задача к 2030 году - удвоить этот показатель до $22,5 млрд. Я уверена, что приход гида Michelin привлечет дополнительное внимание к нашей стране, к Москве у высокомаржинальных туристов, которые тратят много денег. А для нас это имидж, рабочие места и экономика", - заключила глава Ростуризма.

Ранее в Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin, на которой награду получили девять ресторанов столицы.