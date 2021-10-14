Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ростуризме сочли, что гид Michelin привлечет в Москву больше обеспеченных туристов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Появление в Москве ресторанов со звездами Michelin привлечет в российскую столицу и в страну в целом больше обеспеченных туристов и повысит экспорт туристических услуг, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Появление московских ресторанов в гиде Michelin, начиная с 2022 года, безусловно, станет импульсом в развитии туризма и гастротуризма в России. Но помимо развития ресторанной индустрии и индустрии гостеприимства для нас это еще очень важное имиджевое событие. Тот факт, что у нас появляются рестораны Michelin, является еще одним индикатором того, что мы на самом высоком уровне готовы принимать самых взыскательных гостей со всего мира", - сказала она на пресс-конференции перед церемонией присуждения звезд Michelin столичным ресторанам.

Как отметила Догузова, эксперты Michelin исторически не просто выбирают рестораны и присуждают им звезды, они формируют современную ресторанную культуру в стране и создают очень высокую планку и высокий стандарт качества, который не может не сказаться на развитии индустрии гостеприимства, в том числе и в России.

"У нас одна из главных задач на 10 лет - увеличение экспорта туристических услуг в два раза. В 2019 году иностранцы потратили $11,5 млрд, у нас задача к 2030 году - удвоить этот показатель до $22,5 млрд. Я уверена, что приход гида Michelin привлечет дополнительное внимание к нашей стране, к Москве у высокомаржинальных туристов, которые тратят много денег. А для нас это имидж, рабочие места и экономика", - заключила глава Ростуризма.

Ранее в Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin, на которой награду получили девять ресторанов столицы.

Michelin Москва Ростуризм Зарина Догузова

Новости по теме

Новости

РКН пригрозил штрафом "Дождю" и главреду сайта за неупоминание статуса иноагента

Что произошло за день: четверг, 14 октября

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для признания иноагентом

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Прилепина

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Сергей Меликов избран главой Дагестана

Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });