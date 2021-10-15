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Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы, подача газа отключена. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"В 11:40 поступило сообщение о пожаре по ул. Грина, дом 1, корпус 8. Происходит возгорание газораспределительной подстанции", - сказали в ведомстве.

Площадь возгорания уточняется.

"Подача газа отключена. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на газовой подстанции на улице Грина наблюдается открытое горение, огонь перекинулся на припаркованные автомобили.

Москва МЧС

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