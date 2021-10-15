При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - При пожаре на газораспределительной станции по улице Грина пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства журналистам уточнили, что для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам.

"В настоящее время ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Это может занять до пяти часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы, позже огонь перекинулся на три рядом стоящих автомобиля. Подача газа отключена, пожар потушен.