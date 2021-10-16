На ВДНХ в воскресенье впервые отпразднуют День отца

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На ВДНХ в воскресенье впервые пройдут мероприятия в честь Дня отца, который был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

В частности, в 13:00 и 15:30 будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии "Мужские образы на ВДНХ", принять участие в них можно будет по предварительной регистрации. В Центре славянской письменности "Слово" в 15:00 и 17:30 состоятся экскурсии, посвященные традициям, связанным с ролью отца.

В Центре "Космонавтика и авиация" в 14:00, 16:00 и 18:00 пройдут экскурсии "Космические отцы", а специалисты центра океанографии и морской биологии "Москвариум" в 11:00 организуют программу "Папы Мирового океана" о морских обитателях, попасть на которую можно будет по билетам.

На "Городской ферме" пройдут мастер-классы для детей, конкурсы и квесты, а на шоу роботов на "Робостанции" папам обещают бесплатный напиток.