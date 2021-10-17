В России в воскресенье впервые отметят День отца

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В России 17 октября впервые отмечают День отца, этот праздник установлен указом главы государства "в целях укрепления семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

Согласно указу, День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.

Между тем в России уже есть учрежденный в 1998 году День матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября.

На сегодняшний день в РФ мужчины, воспитывающие детей, могут получать ряд социальных выплат. Они распространяются не только на отцов-одиночек, но и на полные семьи, где родители сами решают, кому из них подавать соответствующие заявления.

По данным Минтруда, к таким выплатам относится ежемесячное пособие на детей для от 3 до 7 лет. Оно назначается семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону. Кроме того, для этой выплаты учитываются доходы и имущество.

Отец может получить единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выдается одному из родителей, с 1 февраля 2021 года размер выплаты составляет 18 тыс. 886,32 рублей. Если родители развелись, выплата положена тому, с кем живет ребенок.

Помимо этого, отцы на 1,5 года могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и получать соответствующее пособие, а также брать больничный на время болезни ребенка.

Отцы, которые в одиночку воспитывают детей, в России могут оформить материнский (семейный) капитал, это возможно, если мужчина овдовел, либо мать детей была лишена родительских прав. С 1 января 2021 года размер капитала вырос на 3,7%, и составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. Ожидается, что в следующем году семейный капитал будет проиндексирован на фактическую инфляцию.

Власти РФ в последние десятилетия декларируют защиту семейных ценностей, при изменении Конституции в 2020 году в закон было внесено положение о браке "как союзе мужчины и женщины", что, по словам разработчиков, должно защитить традиционный уклад жизни граждан. Помимо Дней отца и матери, в стране с 2000-х годов отмечают День семьи любви и верности, он приходится на 8 июля, и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых почитают как хранителей семьи.