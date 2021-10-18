Суточная заболеваемость COVID в Москве пятый день подряд превышает 6 тыс. случаев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Более 6,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных в понедельник данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 823 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 740 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 83 случая. Пятый день подряд в городе наблюдается более 6 тыс. новых заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 69 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 232. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 3 237 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 536 156 человек.

Накануне сообщалось о 3 206 выписанных и 70 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 октября составляет 1 726 237.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

Собянин также допустил ввод краткосрочных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но Москва при этом "будет жить полноценной жизнью и развиваться".