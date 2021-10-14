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Собянин счел возможными краткосрочные ограничения из-за COVID-19 в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве возможны краткосрочные ограничения из-за коронавируса, однако развитие города из-за COVID-19 останавливаться не будет, город адаптировался к пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Хроника коронавируса. Октябрь.

"Мы не будем останавливаться в развитии города, есть пандемия или нет, разницы нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Отвечая на вопрос о том, какие убытки понесла Москва из-за пандемии, мэр отметил, что в 2021 году город смог адаптироваться к условиям пандемии и смог "отбить" отставание, которое возникло в 2020 году. Собянин также выразил надежду на то, что отрасли туризма и общепита, которые наиболее пострадали из-за COVID-19, смогут в ближайшее время восстановиться.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти пока не планируют дополнительных решений по обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Он напомнил, что Москва первой ввела обязательную вакцинацию среди определенных групп населения, в частности, врачей, учителей, соцработников. Он уточнил, что в настоящий момент уже привито 70% людей в таких коллективах.

Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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