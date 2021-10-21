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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября введут нерабочие дни

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев своим постановлением установил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября.

В эти дни в Подмосковье приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку. Также будет приостановлена работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой.

Кроме того, будет приостановлена работа организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение; салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун; физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов. Прекращается проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий.

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