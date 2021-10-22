Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

Мэр убежден, что QR-коды нужно вводить во всех отраслях услуг и на период до полугода

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили ввести нерабочие дни для оперативной борьбы с COVID-19, QR-коды подобного эффекта не дадут, сообщил телеканалу "Россия 1" мэр города Сергей Собянин.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний. (...) Никакие QR-коды подобного эффекта не дадут", - объяснил он.

Он добавил, что QR-коды вводят, чтобы люди постепенно привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19, а этот процесс займет "даже не недели, а месяцы".

Мэр убежден, что QR-коды нужно вводить не в одной отрасли, а повсеместно - во всех отраслях услуг. И "не на неделю или две", а на длительный период - до полугода, но делать это "дозированно, спокойно" и экономически поддерживать отрасли, в которых введены коды.

По его оценке, к концу текущей недели или началу следующей город выйдет на пиковые показатели заболеваемости, рекордные с начала пандемии.

20 октября Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.