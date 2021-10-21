На дорогах Москвы появилась первая видеокамера, фиксирующая движение между полос

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комплексы фото- и видеофиксации на дорогах Москвы начали фиксировать факты движения транспорта между полосами, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Комплексы фотовидеофиксации на московских дорогах начали фиксировать автомобили и мотоциклы, которые двигаются между полос. Первая камера появилась на Люблинской улице", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на записи будет видна траектория движения автомобиля или мотоцикла. Это станет подтверждением того, что водитель намеренно двигался между полос.

В ЦОДД добавили, что правила дорожного движения обязывают транспорт двигаться строго по обозначенным полосам.

В столичной Госавтоинспекции, в свою очередь, сообщили, что начали выявлять нарушения за проезд между полос среди автомобилистов и мотоциклистов.

"Первый комплекс уже работает по адресу: улица Люблинская, дом 157, в сторону центра. Камера распознает и мотоциклы, и машины", - сообщили в пресс-службе главка.

По данным управления, некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта. "Это опасно, так как другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации - места для маневра", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время, как сообщили в ГАИ, по зафиксированным нарушениям вынесено 17 постановлений по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Один штраф уже оплачен, подчеркнули там.

Санкция данной статьи кодекса предусматривает штраф в 1,5 тыс. рублей.