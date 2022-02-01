Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:46Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", согласно которым можно будет без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы дорожной камеры, сообщает газета "Коммерсант".

Как заявили изданию в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями". К такому выводу ведомство пришло по итогам прошлогодней проверки региональными прокурорами законности применения дорожных камер и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", - признали в надзорном органе.

Так, прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского и Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", пояснили газете в Генпрокуратуре.

В ведомстве также привели в пример ситуацию в Нижегородской области: с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 млн рублей. При этом на самом деле нарушений не было, но, будучи неправильно закрепленным, комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы в итоге отменили, уточняется в статье.

Издание напоминает, что инициатива об отмене незаконных штрафов, назначенных гражданам при помощи дорожных камер, ранее уже выдвигалась министерством юстиции РФ и депутатами Госдумы. Однако до логического завершения дело так и не дошло, пишет "Коммерсант".

Генпрокуратура РФ

Новости по теме

Новости

Неизвестные избили видного общественного деятеля Ингушетии

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

Что произошло за день: понедельник, 31 января

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });