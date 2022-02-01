Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", согласно которым можно будет без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы дорожной камеры, сообщает газета "Коммерсант".

Как заявили изданию в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями". К такому выводу ведомство пришло по итогам прошлогодней проверки региональными прокурорами законности применения дорожных камер и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", - признали в надзорном органе.

Так, прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского и Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", пояснили газете в Генпрокуратуре.

В ведомстве также привели в пример ситуацию в Нижегородской области: с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 млн рублей. При этом на самом деле нарушений не было, но, будучи неправильно закрепленным, комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы в итоге отменили, уточняется в статье.

Издание напоминает, что инициатива об отмене незаконных штрафов, назначенных гражданам при помощи дорожных камер, ранее уже выдвигалась министерством юстиции РФ и депутатами Госдумы. Однако до логического завершения дело так и не дошло, пишет "Коммерсант".