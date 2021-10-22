Собянин подписал закон о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон, согласно которому обоим родителям многодетных семей предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии, он вступает в силу с 1 января 2022 года.

В среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников после поддержки депутатами на пленарном заседании этого закона сообщил, что документ дает право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье. Также он устанавливает, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.

Таким правом ранее мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения в образовательных учреждениях.