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В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей

В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании поддержали инициативу о предоставлении бесплатного проезда на городском общественном транспорте обоим родителям в многодетных семьях, передает корреспондент "Интерфакса".

"За - 44, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение оформляется постановлением Мосгордумы №82", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что эта инициатива дает право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и устанавливает, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.

Ранее таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения в образовательных учреждениях.

По словам Шапошникова, новые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2022 года.

Москва Мосгордума

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