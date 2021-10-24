Власти Москвы подготовились к первой в сезоне противогололедной обработке дорог

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в столице самую холодную ночь с начала осени: температура опустится до минус двух градусов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что при необходимости будет проводиться первая в этом осенне-зимнем сезоне выборочная противогололедная обработка.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рекомендовал автовладельцам отказаться от поездок на машине в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом.