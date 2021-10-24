Москвичам посоветовали 25 октября отказаться от личных машин из-за заморозков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Жителям Москвы рекомендовали воздержаться от использования личного транспорта в ночь на понедельник и утром в связи с заморозками и возможной гололедицей.

"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре с порывами до 18 м/с.