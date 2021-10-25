Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, прошедшей ночью в столице подморозило до минус 2,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в понедельник.

"Это пока самая холодная ночь с начала осени в Москве. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 9 октября: минус 1,4 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 понедельника с главной метеостанции города на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве ожидается до плюс 2-4 градусов, возможны порывы ветра до 15 м/с. Вероятность осадков минимальна.

Накануне столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам воздержаться от использования личного транспорта ночью и утром в понедельник из-за заморозков и возможной гололедицы.

В комплексе городского хозяйства предупредили, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка улично-дорожной сети Москвы - впервые в этом осенне-зимнем сезоне.